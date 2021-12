One Piece Film Red arriverà in Italia con Anime Factory

Anime Factory, etichetta di proprietà di Koch Media, ha appena annunciato, con un banner d’auguri su Facebook, una sorpresa che, in realtà, era prevedibile (visti i precedenti): One Piece Film Red, nuovo lungometraggio della saga, uscirà nel nostro paese tramite loro, anche se chiaramente non abbiamo ancora date e certezze del fatto che arriverà anche in sala o solo in Home Video o streaming.

Volevamo condividere con voi un augurio che abbiamo ricevuto da un amico speciale! Posted by Anime Factory on Tuesday, December 28, 2021

Ambientato durante un festival musicale, One Piece Film Red è la storia di “Voce melodiosa” e “Il Rosso”. Sono state rivelate ancora poche informazioni sul suo conto e l’unica cosa che appare chiara è il fatto che indossi delle cuffie con microfono e che canti al cielo. “Voce melodiosa” e “Il Rosso” sono solo i primi dettagli che potranno far accendere la fantasia di tutti i fan per iniziare a immaginare la storia di One Piece Film Red.

Nel teaser, svelato insieme a una prima immagine promozionale, le annotazioni musicali e le note della colonna sonora si intrecciano per svelare anche le fattezze del nuovo personaggio, che rappresenta la chiave della storia. Nell’ultima scena, “Shanks il Rosso”, il pirata che ha ispirato Rufy a intraprendere il suo viaggio, fa una breve apparizione che prefigura l’inizio di una nuova leggenda.

Quale avventura e quali sfide attendono i Pirati di Cappello di paglia? Qual è il segreto nasconde “Il Rosso”?

Leggi anche: