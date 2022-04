One Piece Film Red: il nuovo teaser trailer svela l’identità di Uta

Grandi novità per i fan di One Piece: Toei Animation ha difatti svelato un nuovo teaser trailer per One Piece Film Red, quindicesimo lungometraggio cinematografico per la serie ideata da Eiichiro Oda. Il teaser presenta alcuni dei protagonisti della vicenda, oltre naturalmente alla ciurma di Cappello di Paglia e il “Rosso” del titolo, Shanks: facciamo finalmente la conoscenza con la giovane cantante Uta, che si rivela essere nientemeno che la figlia del grande corsaro.

"Uta. Though we're apart, you'll always be my daughter."

Watch the brand new teaser trailer for 𝑂𝑁𝐸 𝑃𝐼𝐸𝐶𝐸 𝐹𝐼𝐿𝑀 𝑅𝐸𝐷. #OP_FILMRED#ONEPIECE pic.twitter.com/kswY0MRvj2 — Toei Animation (@ToeiAnimation) April 12, 2022

Insieme al teaser sono stati diffusi anche alcuni character poster con tutti i membri dei Mugiwara e il caratteristico outfit che sfoggeranno nella pellicola.

Non si sa ancora molto sulla trama della pellicola, che debutterà il 6 agosto nei cinema giapponesi (in Italia arriverà presumibilmente entro l’anno, distribuito da Anime Factory): già solo la presenza effettiva di Shanks e Jimbei, ad ogni modo, basta per vendere il biglietto ai fan della saga, vista la sua eccezionalità.

