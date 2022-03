Wonka: il film con Timothée Chalamet uscirà a dicembre 2023

La Warner Bros. ha spostato l'uscita di Wonka, il prequel con Timothée Chalamet, che uscirà a dicembre 2023. Spostato di qualche mese anche DC League of Super-Pets.

10—Mar—2022 / 10:46 AM

L’uscita originale di Wonka, il lungometraggio della Warner Bros. con Timothée Chalamet protagonista, è stata spostata, ed il film che doveva inizialmente arrivare al cinema il 17 marzo 2023 è stato posticipato al 15 dicembre 2023.

Lo spostamento di Wonka arriva nel momento in cui la Warner Bros. ha deciso di muovere la distribuzione di diversi lungometraggi, soprattutto legati alla DC Comics. The Flash e Aquaman 2 sono stati spostati al 2023, mentre Black Adam e Shazam! 2 verranno distribuiti entro quest’anno. Anche il lungometraggio animato DC League of Super-Pets ha subito uno slittamento, considerando che, anziché arrivare nelle sale il 20 maggio, uscirà il 29 luglio.

Il lungometraggio Wonka vedrà Paul King alla regia, mentre la sceneggiatura sarà ad opera dello stesso King e di Simon Farnaby (con le prime bozze dello script realizzate da Simon Rich, Simon Stephenson, Jeff Nathanson, e Steven Levenson). David Heyman (Harry Potter, Paddington) produrrà per la Heyday Films. Luke Kelly sarà l’altro produttore, mentre Michael Siegel farà da produttore esecutivo.

Gli altri adattamenti cinematografici di Willy Wonka hanno avuto nei panni del personaggio protagonista Gene Wilder e Johnny Depp. Il primo film è uscito nel 1971 diretto da Mel Stuart, mentre il secondo ha avuto alla regia Tim Burton ed è stato distribuito nel 2005.