iPhone SE 3 avrà 4 GB di RAM e non 3, come il predecessore

Come confermato in via ufficiale, uno dei vari miglioramenti degli iPhone SE 3 rispetto alla scorsa generazione è l'arrivo di un ulteriore GB di RAM.

Apple ha avuto modo di annunciare i nuovi iPhone SE 3 nel corso della sua nuova conferenza di marzo, come approfondito in questo articolo, e nel corso dell’evento non c’è stato però spazio per alcuni dettagli maggiormente specifici in merito ai gioiellini che supporteranno il 5G.

È stato ora confermato che i dispositivi si presenteranno anche con un GB di RAM aggiuntivo rispetto a quanto visto con i precedenti modelli, che al contrario dei nuovi – pronti a offrirne 4 – ne presentavano solamente un totale di 3.

Ovviamente, la presenza di un quantitativo maggiore di memoria permette di far girare un numero maggiore di applicazioni evitando problemi, con ovviamente il totale che potrebbe sembrare non particolarmente soddisfacente, ma va comunque considerato in base alle ottimizzazioni di Apple.

I dispositivi verranno rilasciati nel giro di qualche giorno, a partire dal 18 marzo 2022, con i preordini che invece apriranno nella giornata di domani, nella speranza che questa volta tutti gli utenti che non vedono l’ora di mettere mano su uno di questi telefoni abbiano modo di riuscire a prenotarlo, il che potrà avvenire solamente nel caso in cui la compagnia riuscirà a ottenere un numero sufficiente di scorte in tempo.