Gli iPhone SE 3 hanno battuto gli S22 Ultra nei benchmark

Dopo che Apple ha avuto modo di annunciare la sua nuova generazione di iPhone SE 3, non sono mancate sin da subito le comparazioni relative alle effettive performance dei dispositivi in questione, che come noto si presentano con all’interno il SoC A15 Bionic già visto con gli iPhone 13. I dispositivi, infatti, nonostante un prezzo budget hanno modo di offrire delle performance davvero impressionanti, riuscendo infatti a battere nei benchmark anche i Samsung Galaxy S22 Ultra, come riportato sulle pagine di Wccftech.

Si parla di punteggi migliori sia in single core che in multi core, visto che nel primo caso il punteggio ottenuto dagli iPhone SE 3 è di 1695 punti, e nel secondo di 4021, numeri leggermente minori rispetto a quanto visto con gli iPhone 13, ma comunque in grado di sottolineare moltissima potenza di calcolo. Per quel che concerne invece i Galaxy S22 Ultra abbiamo a che fare con punteggi in single core di ben 1232, e in multi core di un totale di 3433.

Per comparazione, i gioiellini Samsung offrono il SoC Snapdragon 8 Gen 1 top-end all’interno, che a quanto pare non è comunque riuscito a eguagliare la potenza degli ultimi gioiellini mobile del colosso di Cupertino.

Ovviamente, gli smartphone budget risultano molto meno performanti sotto diversi punti di vista rispetto ai Galaxy S22 Ultra, a partire dalle fotocamere, seppur si parli comunque di dispositivi particolarmente performanti e con ottima qualità prezzo se si considera l’effettiva potenza di calcolo. Il tutto è stato calcolato grazie alla piattaforma di Geekbench, ma sarà necessario paragonare i dispositivi quando finalmente questi saranno nelle mani degli utenti, e sarà possibile quindi effettuare dei test maggiormente precisi. Di sicuro, anche se delle differenze potrebbero emergere nel corso di nuove prove, i risultati anticipati da Geekbench sono comunque piuttosto significativi.