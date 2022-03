Twitter ora ha anche una versione Tor per chi naviga anonimamente

Twitter ha annunciato una versione ufficiale del suo sito ottimizzata per Tor, e quindi per chi naviga anonimamente utilizzando il protocollo Onion.

Twitter ha annunciato una versione ufficiale del social ottimizzata per Tor, e quindi per chi naviga anonimamente utilizzando il protocollo onion. La novità è stata annunciata da Alec Muffett, uno dei più importanti software engineer attivi sul progetto Tor. «Probabilmente è il tweet più importante e atteso che abbia mai scritto», ha detto.

La versione di Twitter progettata per Tor è disponibile al seguente link: https://twitter3e4tixl4xyajtrzo62zg5vztmjuricljdp2c5kshju4avyoid.onion. Per accedervi è sufficiente utilizzare il Tor Browser o un altro browser compatibile con il protocollo onion.

A scanso di equivoci, in passato era già possibile accedere a Twitter utilizzando Tor. La differenza è che in questo caso si parla di una versione del sito ottimizzata per il protocollo onion e in grado di offrire agli utenti maggiore protezione e riservatezza.

Aprire un indirizzo onion è uno step pratico che dimostra esplicitamente come la piattaforma sia interessata a venire incontro alle esigenze di chi usa Tor. È un impegno nei confronti degli utenti della rete Tor

ha spiegato Muffett al magazine The Verge.

Twitter non è il primo sito mainstream ad annunciare e lanciare una versione ufficiale progettata per Tor. DuckDuckGo, il New York Times, la BBC e ProPublica – tra gli altri – hanno da tempo presentato dei siti o accessibili dalla rete Tor. In particolare, alcuni quotidiani internazionali offrono anche una pagina Tor interamente dedicata alle ‘soffiate’, ossia a chi vuole condividere con la redazione materiale riservato senza compromettere la sua privacy.