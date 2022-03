Nothing: il primo smartphone si mostra in un primo scatto, l’annuncio è vicino?

A quanto pare il primo smartphone della Nothing è veramente vicinissimo. Carl Pai si è fatto immortalare con un prototipo del device in mano. Lo scatto è stato prontamente condiviso su Twitter da evleaks, accendendo le speculazioni dei fan. L’evento di presentazione è dietro l’angolo?

Nothing è un brand fondato da Carl Pei, già co-founder di OnePlus. L’azienda può contare su un team di investitori di primissimo piano – tra cui il fondatore di Reddit e l’inventore dell’iPod – ed al momento ha lanciato sul mercato un solo prodotto: un paio di auricolari tws chiamato Ear (1).

Gli auricolari hanno ottenuto rapidamente un enorme successo di vendite, superando le 400.000 unità vendute in pochi mesi. La Nothing ha reso chiaro fin da subito che nell’immediato futuro avrebbe presentato una serie di altri prodotti, tutti contraddistinti dalla medesima filosofia: look minimal e un po’ fighetto e una tecnologia all’avanguardia. L’obiettivo è creare un ecosistema di prodotti connessi tra loro.

In passato si era parlato della possibilità che la cover dello smartphone sarebbe stata trasparente – come il case delle Ear (1) – e quindi con i componenti interni in vista. In realtà il prototipo mostrato da Carl Pei sembra avere una normale scocca opaca. Ovviamente potrebbe essere semplicemente una cover protettiva, oppure semplicemente il prodotto finale sarà diverso da questo prototipo.

Quello che è certo è che il primo smartphone della Nothing sembra ormai davvero vicino. Non resta che aspettare la prossima mossa del neonato brand.