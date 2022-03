“Sony ha acquistato un’importante IP di Konami”, il rumor riaccende le speranze dei fan di Silent Hill e Metal Gear Solid

Secondo un noto leaker, Sony avrebbe acquistato in privato i diritti di un'importante IP di Konami. Per il momento di ufficiale non c'è ancora nulla.

«Sony ha acquistato i diritti di alcune delle più importanti IP di Konami», è questo il rumor rimbalzato in rete in queste ore. Per il momento c’è solo un post condiviso su Reddit e Twitter, che tuttavia è stato ripreso dalle principali testate del settore. Insomma, nessuna conferma ufficiale.

Playstation ha acquistato privatamente i diritti di una ‘top-rated’ IP di Konami. Potrebbe trattarsi del titolo a cui mi riferivo nei miei precedenti leaks

si legge in un post pubblicato da VGnewsinsider. Il leaker per il momento non ha menzionato le possibili IP parte dell’accordo. Inutile dire che gli utenti immaginano soprattutto un’acquisizione dei diritti su franchise del calibro di Metal Gear Solid e Silent Hill.

Sempre secondo la tesi, Playstation potrebbe presentare il primo gioco parte dell’accordo già nel 2022. VGnewsinsider ha promesso che entro la prossima settimana «fornirà maggiori informazioni».

Quanto ai “leak precedenti”, VGnewsinsider in passato aveva sostenuto che nel 2022 sarebbe ritornato un franchise videoludico abbandonato da tempo. Un’informazione che non ci dice moltissimo, contando che sia Silent Hill che MGS non si vedono da un bel po’ di anni.

L’ultimo videogioco della saga horror Silent Hill risale al 2012. Il progetto per produrre un nuovo capitolo della serie in esclusiva per Playstation 4 è invece naufragato tra il 2014 e il 2015.