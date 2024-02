Silent Hill: The Short Message è disponibile gratuitamente, ecco tutte le info e il nuovo trailer di Silent Hill 2

Durante lo State of Play di ieri sera, sono stati mostrati due trailer da parte di Konami e riferiti a nuove iterazioni della saga di Silent Hill: il remake del secondo episodio e lo spin-off The Short Message. È stato inoltre annunciato che The Short Message sarebbe stato subito rilasciato tramite shadowdrop sul PlayStation Store e, per di più, gratuitamente! Ma di cosa si tratta?

Silent Hill: The Short Message è un nuovo e breve titolo della saga di Silent Hill, che ha come protagonista un giovane personaggio dei nostri tempi. Il gioco, come detto, è completamente gratuito, quindi se non avete mai giocato a un capitolo di Silent Hill, è l’occasione da cogliere per avere un assaggio di questa saga. Stando alle dichiarazioni di Motoi Okamoto, produttore presso Konami, “questo gioco è nato come un esperimento, un’opportunità per noi di provare qualche novità, capire cosa ha funzionato e cosa no e aumentare e perfezionare la nostra esperienza in fatto di giochi horror. Abbiamo avuto a che fare con persone con una carriera avviata da poco ma che amavano Silent Hill, e che volevano essere coinvolte nella realizzazione di un gioco horror. Così abbiamo colto l’occasione per accumulare un po’ di esperienza. Certo, per dare vita a tutto ciò abbiamo ricevuto l’aiuto di Hexadrive, un team di sviluppatori veterani con grandi abilità. Essendo però un titolo sperimentale, sin dall’inizio avevamo il desiderio di distribuirlo gratuitamente, in modo tale da renderlo accessibile a più persone possibili.”

Interessante il fatto che la serie si rinnovi nelle tempistiche e nelle tematiche pur rimanendo fedele alle sue radici, ma aggiornandosi:

Volevamo creare un Silent Hill nuovo e moderno. Abbiamo pensato a come introdurre nel gioco i problemi dell’età contemporanea. Abbiamo osservato come comunicano i ragazzi di oggi online e tramite gli smartphone e pensato al ruolo che avrebbero potuto assumere all’interno di un horror psicologico. Per esempio, una cosa spaventosa che accade sui social è il fatto che dei commenti insignificanti, se pubblicati da una massa di persone, possano creare un’ondata di odio travolgente capace di distruggerci.

Interessante anche l’accento posto sul fatto che, mentre il protagonista di Silent Hill 2 sia un uomo ormai adulto, in questo spin-off l’accento sia posto sui giovani:

“La vita sotto quest’ombra diventa ogni giorno più complessa e difficile da sopportare, portando la gente a soffrire sempre di più. Ciò vale soprattutto per le persone che si sentono isolate dalla società, che vengono coperte di offese e insulti su internet e devono sopportare il bullismo e l’emarginazione a scuola. Si tratta di giovani che si ritrovano a dover combattere contro una serie di problemi. Abbiamo deciso di basare la storia su dei personaggi giovani. Persone che si sentono smarrite e che soffrono, per le quali può bastare anche un piccolo intoppo per precipitare in una spirale ancora più angosciante e profonda. Allo stesso tempo, però, anche il più piccolo gesto d’affetto può farle tornare a sorridere. Questo rende il gioco un messaggio da parte nostra per tutti coloro che vivono con questo genere di dolore.”

Infine, ecco un ulteriore assaggio del gameplay in questo nuovo trailer, che mostra cosa ci si può aspettare dal nuovo sistema di combattimento modernizzato. Dopo aver ricevuto una lettera dalla sua defunta moglie, James, nella speranza di rivederla, si dirige verso il luogo in cui hanno condiviso tanti momenti: Silent Hill. Lì, al lago, incontra una donna che, inspiegabilmente, le somiglia.

“Mi chiamo… Maria” dice la donna, sorridendo. Il suo volto, la sua voce… È proprio come lei.

