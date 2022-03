Samsung Galaxy M23 5G e Galaxy M33 5G annunciati, svelati i dettagli

Samsung ha deciso di migliorare ulteriormente le proprie potenzialità per quel che riguarda la fascia media dei dispositivi, procedendo con l’annuncio di Samsung Galaxy M23 5G e Samsung Galaxy M33 5G, entrambi quindi pronti a supportare la tecnologia di nuova generazione ormai divenuta uno standard per la maggior parte dei dispositivi che arrivano sul mercato. C’è da dire che al momento non ci sono ancora purtroppo novità relative a data d’uscita dei telefoni in questione e prezzi, che di sicuro il colosso avrà modo di annunciare a breve.

Partendo dal Samsung Galaxy M33 5G troviamo uno schermo TFT da 6,6 pollici con risoluzione di 2408×1080, e refresh rate di solamente 60 Hz. Sul retro sono presenti 4 sensori, 50 MP + 5 MP ultrawide + 2 MP di profondità + 2 MP macro, con 8 MP invece dedicati ai selfie. All’interno sembra sia presente il SoC Exynos 1200 (con ovvio supporto al 5G), ma non ci sono ancora conferme al riguardo. Saranno presenti versioni da 6 e 8 GB di RAM con 128 GB di spazio per l’archiviazione, con batteria da 6.000mAh alquanto capiente e One UI 4.1 con Android 12, assieme a un sensore per le impronte digitali sul lato.

Troviamo per il Samsung Galaxy M23 5G invece uno Snapdragon 750G, con 4 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione interna, con quasi tutte le altre specifiche che rimangono invariate rispetto al modello in questione, seppur la batteria sia da 5.000mAh e il sensore da 5 MP ultrawide sia sostituito con uno da 8, con quello macro che viene invece rimosso.

Di sicuro non manca molto prima che la compagnia abbia finalmente modo di annunciare tutti i restanti dettagli in merito ai dispositivi in questione, chiarendo quindi ogni dubbio in merito alle specifiche tecniche non ancora confermate e ai prezzi a cui questi risulteranno accessibili in Italia.