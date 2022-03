Pamela Anderson: Netflix sviluppa un documentario dedicato all’attrice

Netflix ha annunciato lo sviluppo di un documentario dedicato all'iconica attrice Pamela Anderson, che ha collaborato con la piattaforma per realizzare il progetto.

Dopo essere stata protagonista della serie TV Pam & Tommy, l’attrice Pamela Anderson verrà messa al centro di un documentario in sviluppo per Netflix. Secondo quanto è stato rivelato si tratta di un progetto che sarebbe in lavorazione già da diversi anni.

Il documentario di Netflix su Pamela Anderson:

Permetterà di dare uno sguardo sul percorso dell’icona pop, offrendo una visione sugli eventi che ne hanno segnato la vita professionale e personale.

La stessa Pamela Anderson ha dichiarato sul progetto:

La mia vita è stata segnata da migliaia di imperfezioni, e milioni di idee errate. Debole, audace e perduta. Non sono una vittima, ma una sopravvissuta, e sono ancora viva per raccontare la mia storia.

Perciò si tratterà di un documentario che verrà realizzato assieme alla stessa Pamela Anderson. Ricordiamo, invece, che su Disney+ è disponibile la serie TV Pam & Tommy, che racconta la storia che ci sta dietro al sextape realizzato da Pamela Anderson e da Tommy Lee.

Pamela Anderson è diventata popolarissima, ricoprendo il ruolo di sex symbol degli anni Novanta, grazie al ruolo di C.J. Parker che l’attrice ha interpretato nella serie televisiva Baywatch, di cui ha fatto parte dal 1992 fino al 1997.