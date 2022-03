Harry Houdini: la Paramount sta sviluppando un biopic

Paramount Pictures ha messo in cantiere un nuovo particolare progetto: stiamo parlando di un biopic dedicato al popolare illusionista Harry Houdini. A realizzare il film saranno Lorenzo Di Bonaventura e Mark Vahradian, si tratta del duo che ha già lavorato alla saga dei Transformers con il film Transformers: Rise Of The Beasts.

Per il progetto Paramount dedicato a Harry Houdini sono stati chiamati Neil Widener e Gavin James, si tratta degli autori che stanno lavorando anche all’adattamento di Beyblade. Al popolare illusionista sono stati già dedicati diversi adattamenti, con vari attori che hanno vestito i panni del personaggio: stiamo parlando di Tony Curtis, Paul Michael Glaser, Harvey Keitel, Adrien Brody, Michael Weston e Michael Dreyer.

La storia di Harry Houdini è fortemente legata alla sua capacità da escapista, considerando che l’illusionista si è distino in tutto il mondo grazie a tour in cui ha sfidato anche le forze di polizia stesse, chiedendo di essere incatenato in tutte le maniere possibili. La sua popolarità lo ha portato dall’Europa agli Stati Uniti, in particolare a Los Angeles, dove nella sua casa di Laurel Canyon Boulevard si mise a fare pratiche da escapista anche nell’acqua.