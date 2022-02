Beyblade: Paramount realizzerà il film dedicato

Paramount Pictures e Jerry Bruckheimer uniranno le forze per realizzare un film live-action dedicato alle trottole di Beyblade.

Hasbro e Paramount Pictures uniranno le forze assieme a Jerry Bruckheimer per un film live-action dedicato a Beyblade, il popolare manga che ha ottenuto grande fama grazie alla sua serie animata ed ai giocattoli prodotti dalla Takara Tomy. Ricordiamo che i manga ed i giocattoli di Beyblade sono usciti per la prima volta in Giappone nel 1999, e la serie è stata pubblicata sulla rivista CoroCoro Comic fino al 2004.

Il live-action di Beyblade sarà scritto da Neil Widener e Gavin James, mentre non è stato ancora rivelato il regista del progetto. Jerry Bruckheimer e Paramount Pictures pensano di poter sviluppare il progetto trasformandolo in possibile franchise. Ricordiamo che la collaborazione tra Hasbro e Paramount ha già prodotto successi planetari come quelli della saga sui Transformers.

La storia di Beyblade è incentrata su un gioco in cui vengono utilizzate trottole: a scontrarsi sono due giocatori che lanciano i loro beyblade all’interno di un’arena. Il gioco viene vinto quando una delle trottole si ferma o finisce fuori dall’arena.

La serie animata su Beyblade è arrivata in Italia nel 2003 ed è stata trasmessa su Italia Uno. In totale sono stati prodotti 154 episodi.