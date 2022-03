Realme GT NEO3: leak anticipa le specifiche tecniche del dispositivo

Il brand di Realme è ormai pronto ad aggiornarsi con il nuovo GT NEO3, dispositivo che all’effettivo è stato confermato in via ufficiale da parte del colosso, e che dovrebbe essere rilasciato nel giro di non molto tempo. Tuttavia, dopo che è stato anticipato il fatto che all’interno sarà presente il SoC MediaTek Dimensity 8100 per fornire le performance necessarie (si tratta di un modello annunciato da pochissimo, che abbiamo approfondito in questo articolo), sono emerse anche le specifiche tecniche grazie a un recente leak.

Si parla di contenuti di OnLeaks, il noto tipster sempre pronto ad annunciare con successo grosse novità nel mercato tech, seppur sia bene prendere il tutto con le pinze fino a che delle conferme ufficiali della compagnia non saranno arrivate al fine di fare chiarezza sul nuovo dispositivo. Stando a quel che sappiamo il dispositivo dovrebbe presentare uno schermo da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ e tecnologia OLED, con supporto anche all’HDR10+ e a fino a 120 Hz di refresh rate per la massima fluidità.

All’infuori del SoC e dello schermo da vero flagship, troviamo anche un’anticipazione dell’arrivo della nuova tecnologia di ricarica rapida recentemente svelata in via ufficiale da parte del colosso, oltre che di un comparto fotocamere di tutto rispetto. A quanto pare infatti, troveremo sul retro un totale di 3 lenti, con una Sony IMX766 come principale da 50 MP, un’ultrawide da 8 MP e una telemacro da 2 MP, con invece un sensore da 16 MP per i selfie.

Dovrebbe essere presente la batteria da 4.500mAh, seppur non troppo grande in grado di ricaricarsi nel giro di veramente poco tempo grazie alla tecnologia. Nonostante il leakster abbia parlato di un lancio nel mese di aprile, non ci sono stati accenni relativi al sistema operativo che verrà utilizzato, anche se è probabile si parli della Realme UI 3.0 basata su Android 12.