MediaTek Dimensity 8100 migliorerà le potenzialità degli 8000?

Il noto leaker Digital Chat Station, particolarmente noto nell’industria della tecnologia per i moltissimi report colpiti nel centro nel corso del tempo, ha da poco approfondito i SoC noti come MediaTek Dimensity 8100. Si parla di dispositivi che a quanto pare si presenteranno con leggere migliorie rispetto a quanto visto con i Dimensity 8000, che potrebbero venire lanciati nella giornata dell’1 marzo 2022.

A quanto pare, avremo a che fare con delle frequenze più alte, con il solito setup formato da 4 Cortex-A78 (2,75 GHz) e 4 Cortex-A55 (2,0 GHz). Parliamo quindi di un device non pronto a presentarsi come top-end della compagnia, che non offrirà performance migliori rispetto a quelle del Dimensity 9000.

A quanto pare, non vedremo dei grossi cambiamenti al design, con solamente migliori performance dati dal boost delle performance. Resta plausibile il fatto che, proprio come sembra stia avvenendo in casa Qualcomm (abbiamo approfondito la questione in questo articolo), la compagnia voglia sostituire una volta per tutte i Dimensity 8000.

Staremo a vedere quando la compagnia avrà finalmente modi di parlare dei prossimi prodotti che lancerà sul mercato, che si tratti di questo SoC o di ulteriori novità non ancora anticipate ma già in cantiere.