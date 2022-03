NOTHING presenterà un nuovo prodotto a marzo: è il primo smartphone del brand?

Con un intrigante teaser, la NOTHING ha annunciato l’imminente presentazione di un nuovo prodotto. L’azienda fondata da Carl Pei, già co-fondatore di OnePlus, si prepara così a lanciare sul mercato il suo secondo device. La presentazione è attesa per il mese di marzo, ma non abbiamo ancora una data precisa.

March is going to be fun. — Nothing (@nothing) February 28, 2022

L’anno scorso, dopo una campagna di marketing ben riuscita e andata avanti per diversi mesi, il neonato marchio aveva presentato gli auricolari tws NOTHING Ear (1). Il prodotto ha ottenuto in poco tempo un discreto successo, superando il tetto delle 400.000 unità vendute nell’arco di circa quattro mesi.

Sappiamo che la NOTHING sta lavorando a quattro nuovi prodotti: si parla di un power bank e di uno smartwatch. Da alcuni mesi si specula anche sulla possibilità che il brand presenti sul mercato il suo primo smartphone — una scommessa decisamente più rischiosa del lancio di un paio di auricolari.

Sappiamo che l’azienda ha stretto una partnership con Qualcomm, come del resto ci ha ricordato un recente scambio avvenuto su Twitter.

NOTHING ha pubblicato un primo teaser del prodotto che verrà presentato a marzo: effettivamente sembra proprio la sagoma di uno smartphone. Per quanto si parli di uno smartphone molto particolare, dato che il device sembra completamente trasparente.

Da qui la tesi – tutto fuorché ufficiale – che a marzo NOTHING mostrerà per la prima volta il suo primo smartphone, e che si tratti di uno smartphone con case trasparente e componenti in vista — un po’ come l’HTC Exodus, lo smartphone per gli impallinati di criptovalute.

Alcuni utenti hanno invece sottolineato che l’immagine potrebbe anticipare la presenta di una fotocamera nascosta sotto al display dello smartphone. Ma sono solo teorie. Non resta che aspettare la presentazione per saperne di più. Questione di poche settimane.