Metropolis: in sviluppo una serie per Apple TV+

Un film seminale della storia della cinematografia diventerà presto una serie TV: stiamo parlando di Metropolis, che sarà adattato dalla piattaforma streaming Apple TV+. A sviluppare il progetto sarà il creatore di Mr. Robot Sam Esmail.

Il telefilm su Metropolis per Apple TV+ vedrà Sam Esmail fare da showrunner, sceneggiatore e regista per UCP, una divisione di Universal Studio Group. Avere Esmail a lavoro su un progetto del genere può essere considerato come una garanzia, visto che il filmmaker ha ottenuto un Writers Guild Award, un Golden Globe Award ed un Critics’ Choice Television Award grazie a Mr. Robot. Ed anche la sua serie Homecoming è stata pluripremiata.

Lo show su Metropolis sarà basato sul capolavoro cinematografico del 1927 realizzato da Fritz Lang, che a sua volta è basato su un romanzo del 1925 scritto da Thea von Harbou.

La storia racconta di un futuro distopico in cui la popolazione mondiale è divisa tra lavoratori che sono costretti a vivere in una sorta di sottoterra, e ricchi che vivono in una città futuristica e splendente.

Il lungometraggio di Fritz Lang è stato seminale per la cinematografia e per la fantascienza in generale, considerando che ha ispirato opere come Star Wars e Blade Runner.