Instagram ha introdotto i sottotitoli generati automaticamente nei video

Instagram ha annunciato l’arrivo dei sottotitoli generati automaticamente. Compariranno nei video caricati sull’App. Adam Mosseri, N.1 del social network, ha spiegato che la feature è pensata per aiutare le persone affette da disabilità uditiva.

I sottotitoli in realtà possono tornare utili all’intera user base: ad esempio perché compaiono nell’anteprima del video, ed è quindi possibile farsi un’idea del contenuto o dei dialoghi di una clip anche senza accendere l’audio; ma anche perché possono facilitare la comprensione di un contenuto in lingua straniera.

Il roll-out dei sottotitoli è iniziato in queste ore, la feature dovrebbe raggiungere indiscriminatamente tutti gli utenti del social nei prossimi giorni. Mentre scriviamo questa news, è possibile che la funzionalità non sia ancora stata attivata sul tuo account. È necessario armarsi di un po’ di pazienza.

It’s a long time coming, but we’re excited to share a new tool that empowers those in the deaf and hard-of-hearing communities.

Videos on Instagram will now have auto-generated captions, where you have the option to turn them off or on. pic.twitter.com/DNyzcdiPSU

— Adam Mosseri (@mosseri) March 1, 2022