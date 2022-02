Instagram introduce i Mi Piace alle Storie, la nuova funzionalità è stata finalmente annunciata

Annunciata una nuova feature per Instagram: arrivano i Mi Piace sulle Storie degli utenti. Un’interazione che rimarrà privata e non sarà quindi visibile pubblicamente. L’annuncio ci arriva direttamente da Adam Mosseri, il N.1 di Instagram.

La nuova funzionalità, di cui si parlava da diverso tempo, è stata presentata con un video condiviso sul Twitter ufficiale di Mosseri. Il roll-out avverrà gradualmente nel corso delle prossime settimane e al momento non sembra essere già attiva in Italia.

❤️ Private Story Likes ❤️

Starting to roll out today, you can now send some love by liking people’s stories without sending a DM.

Likes on stories are private and do not have counts. Rather, they appear as hearts next to people’s handles in your Stories view sheet. 🙏🏼 pic.twitter.com/l56Rmzgnnw

— Adam Mosseri (@mosseri) February 14, 2022