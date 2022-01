Instagram sta testando i like per le storie

A quanto pare, in futuro tutti gli utenti potrebbero avere modo di dare il proprio like alle storie su Instagram, visto che sono partiti i test della funzionalità.

Attualmente la piattaforma di Instagram non permette agli utenti di inserire like alle storie degli altri, ma a quanto pare la funzionalità è attualmente in sviluppo, e anzi è stata inserita per una cerchia ristretta di membri della piattaforma.

È stato infatti specificato che non tutti possono procedere con la funzionalità, ma che al momento alcuni possono fornire i propri like, che resteranno privati. Non c’è per ora alcun piano nel rendere pubblico il contatore in questione, anche se ovviamente risulterà possibile per ognuno vedere i risultati delle proprie storie privatamente.

Abbiamo a che fare con una feature in realtà interessante, ma non di certo strettamente indispensabile, visto che si ha già modo di rispondere alle storie con moltissime emoji o con messaggi, e di conseguenza le reazioni sostituiscono in parte il tutto.

Non sono mancati i primi screenshot che hanno mostrato come il tutto sia stato integrato nel loro account da un momento all’altro, anche se al momento si tratta solamente di una fase di test, e non è quindi detto che la compagnia guidata da Adam Mosseri decida di rendere il tutto pubblico e funzionante nel giro di qualche mese.