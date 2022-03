Instagram: ancora niente app per iPad, la conferma di Mosseri

Nel corso degli anni, moltissimi utenti hanno chiesto all’attuale Meta di realizzare un’applicazione nativa per iPad, ma al momento il colosso ha deciso di non proseguire con il tutto. Si parla di un problema in fondo non così fondamentale, visto che chi possiede uno dei tablet del colosso di Cupertino ha comunque modo di sfruttare le potenzialità dell’applicazione, ma resta il fatto che di sicuro una migliore compatibilità renderebbe l’esperienza più gradevole. Mentre i fan continuano però a chiedere a gran voce l’aggiunta, i piani di Instagram hanno risposto ufficialmente.

Parliamo di una comunicazione di Adam Mosseri, figura a capo dell’applicazione, che ha spiegato il fatto che al momento il tutto non solo non è ancora in lavorazione, ma non è neanche ancora previsto stando agli studi del colosso. A quanto pare, il problema risale nella presenza di una fetta di utenza fin troppo piccola che ha chiesto la funzionalità al colosso. Trovate qui di seguito la dichiarazione completa arrivata su Twitter qui di seguito, in risposta a un utente che lamentava l’assenza di un’app di Instagram su iPad dedicata nel 2022.

Yup, we get this one a lot. It's still just not a big enough group of people to be a priority. Hoping to get to it at some point, but right now we're very heads down on other things. — Adam Mosseri (@mosseri) February 27, 2022

Sì, capiamo il problema in fondo. Semplicemente si parla di un gruppo di persone non abbastanza grande da risultare una priorità. Speriamo di procedere a un certo punto (al porting di Instagram su iPad, NdR), ma al momento siamo impegnati a fondo su ulteriori questioni.

Al momento quindi, chi attendeva il tutto per il breve periodo, farebbe meglio a mettersi l’anima in pace in attesa di novità da parte della compagnia. Considerando che il problema risale, almeno stando a quanto dichiarato, esclusivamente al bacino di utenza di Instagram su iPad, servirà quindi aspettare che la community abbia modo di crescere nel corso dei mesi per riuscire a sbloccare questa procedura richiesta a gran voce.