Xiaomi 12: la data di lancio globale a marzo sarebbe emersa

Sembra che gli Xiaomi 12 potranno finalmente giungere nel resto del mondo a partire dalla giornata del 15 marzo, come recentemente emerso in rete.

Xiaomi ha da poco presentato diversi prodotti nel corso del Mobile World Congress 2022, nello specifico approfondendo il suo brand POCO, pronto ad accogliere diversi prodotti, con nuovi che potrebbero presentarsi nel corso dei prossimi mesi. Tuttavia, nonostante molti si aspettassero novità in tal senso, nel corso dell’evento non c’è purtroppo stato posto per gli Xiaomi 12, telefoni all’effettivo già arrivati sul mercato, seppur ancora non in tutto il mondo, non ci sono stati approfondimenti a riguardo.

Mentre si parla quindi di come il colosso non abbia ancora avuto modo di confermare la data in cui device verranno finalmente portati nel resto del mondo, quindi anche in Italia, una locandina leakata ha da poco anticipato che il tutto avverrà nella giornata del 15 marzo 2022. Non abbiamo al momento a che fare con un’informazione confermata da parte del colosso, e c’è quindi da dire che dovremo prima aspettare novità ufficiali prima di avere la sicurezza del tutto, seppur il leak risulti fin da subito abbastanza credibile.

Stando a quanto anticipato, non è da escludere che vedremo anche ulteriori modelli della serie 12, ma c’è da dire che l’altro lato della medaglia riguarda la possibilità che solamente il principale abbia modo di giungere nel resto del mondo, come da poco anticipato da alcuni leak, che abbiamo approfondito in questo articolo. Ci sono anche indizi relativi alla possibile cancellazione del modello Ultra, che nel caso in cui non venga presentato nel corso del prossimo evento potrebbe quindi non trovare mai il suo spazio nel mercato degli smartphone.

Non ci resterà quindi che vedere se nel corso di solamente qualche giorno la compagnia avrà modo di annunciare il suo evento digitale per il mese di marzo, presentando in seguito le novità relative agli Xiaomi 12 anticipate dal nuovo leak emerso in rete.