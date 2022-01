Xiaomi 12 presto in arrivo in Europa, al contrario del 12 Pro?

Gli Xiaomi 12 sono stati da poco ufficializzati e lanciati, anche se per il momento non si è ancora parlato del lancio in Europa, neanche per quel che riguarda una possibilità disponibilità futura. I dispositivi, però, sono ovviamente attesi anche qui da noi, e non ci resta anzi che scoprire quando la compagnia avrà finalmente modo di aggiornarci sulla questione, parlando all’effettivo dei prezzi di lancio nel vecchio continente e di una finestra di uscita orientativa.

Il noto leaker Snoopy ha da poco mostrato la foto di due prototipi, come potete vedere qui di seguito. Si tratta di uno Xiaomi 12 e di uno Xiaomi 12 Pro, con il primo che indica la dicitura che richiama l’Europa, e potrebbe aver di conseguenza confermato che il debutto nel nostro paese non è impossibile, ma solamente lontano ancora qualche mese. Per quel che riguarda la versione Pro, sembrano esserci brutte notizie, dato che troviamo invece un rimando al territorio cinese.

Looks like Xiaomi 12 and Xiaomi 12 Pro will both launch in Overseas. These prototypes were posted by an engineer on Weibo (https://t.co/tPI1aeOPEc) pic.twitter.com/dkpybgZY98 — Snoopy (@_snoopytech_) January 1, 2022

Va specificato che non si tratterebbe della prima volta in cui il colosso decide di non far uscire dalla Cina dei prodotti, e anzi abbiamo già avuto modo di notare che lo Xiaomi 11 Pro non è all’effettivo mai arrivato in Europa, neanche dopo diversi mesi. Ciò non vuol dire che la stessa sfortunata sorte toccherà anche al suo predecessore, ma solamente che mentre il debutto dello Xiaomi 12 base è forse solamente questione di tempo, per la versione Pro la situazione potrebbe essere decisamente più preoccupante.

Restiamo in attesa di novità da parte della compagnia, sperando che questa abbia presto modo di comunicare piacevoli notizie riguardando il lancio dei nuovi gioiellini anche nel nostro paese. Per quel che riguarda tutti i dettagli degli Xiaomi 12, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato (lo trovate a questo link), in cui abbiamo approfondito gli smartphone quando questi sono stati ufficializzati dal colosso.