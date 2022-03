Moon Knight: Mr. Knight protagonista del nuovo poster ufficiale della serie Marvel

Moon Knight è un antieroe che soffre di personalità multiple: a volte è Steven, pacifico commesso; altre è Marc, esperto mercenario; altre ancora, diventa un vigilante dai grandi poteri, Moon Knight. All’interno della sua psiche, tuttavia, esiste un’altra personalità: quella del raffinato Mr. Knight, che possiamo ora ammirare nel nuovo poster della serie.

Check out the new #MrKnight poster. Watch Marvel Studios’ @MoonKnight, an Original series streaming March 30, only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/03rMH9ntFo

— Marvel Studios (@MarvelStudios) March 1, 2022