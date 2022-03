Clamorosa ammissione di OnePlus: presto in arrivo uno smartphone pieghevole

La clamorosa ammissione del responsabile software di OnePlus: il marchio cinese sta lavorando al suo primo smartphone pieghevole, nonostante alcune vecchie dichiarazioni di Pete Lau lasciassero intendere un disinteresse totale per questo segmento del mercato.

Gary Chen si è lasciato sfuggire la bomba durante un’intervista rilasciata al portale Android Central. Non amissione a tutto tondo, ma qualcosa di molto simile. Chen ha spiegato che OnygenOS 13, l’interfaccia proprietaria di OnePlus, sarà progettata anche per gli smartphone pieghevoli. Contando che il software viene montato esclusivamente sui device di OnePlus, non ci sono molte possibilità di equivoco.

Da qui la tesi, piuttosto credibile, che OnePlus stia lavorando in gran segreto al suo primo smartphone con schermo pieghevole. Ovviamente i dettagli sul progetto sono completamente assenti. Non sappiamo se sarà un device a libretto o con form-factor a conchiglia.

Del resto, OnePlus fa ormai parte del gruppo OPPO, che recentemente ha introdotto il suo pieghevole Oppo Find N. I due marchi lavorano in grande sinergia, quindi non ci stupirebbe se il primo OnePlus pieghevole riprendesse molto fedelmente quanto già visto sul Find N.

Nel frattempo si attende con ansia il debutto in Europa del OnePlus 10 Pro, attualmente ancora un’esclusiva del mercato cinese. Recentemente OnePlus ha presentato l’Extreme Edition del 10 Pro, che si contraddistingue dalle altre versioni per uno storage più capiente e l’esclusivo colore White Panda.