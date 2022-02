Poco X4 Pro 5G finalmente ufficiale anche per l’Italia, ecco prezzi e dettagli

Scopriamo i dettagli dello smartphone Poco X4 Pro 5G da poco annunciato da parte di Xiaomi, un dispositivo che per fortuna giungerà anche in Italia.

È passato ormai quasi un anno da quando il POCO X3 Pro è stato rilasciato sul mercato, con l’idea di offrire un rapporto qualità prezzo eccellente nella fascia media, proprio come aveva fatto il suo predecessore. Visto il successo riscontrato con la sua serie, Xiaomi non ha di certo deciso di fermarsi, e nel corso del Mobile World Congress 2022 di Barcellona ha annunciato ufficialmente il successore dell’X3 Pro, come era già stato ormai anticipato da diverso tempo, il POCO X4 Pro 5G, scopriamo quindi tutti i dettagli.

Abbiamo la conferma del fatto che si tratta all’effettivo di un rebranding del Redmi Note 11 Pro, seppur con qualche differenza. Troviamo per quel che riguarda il pannello un AMOLED FHD+ con risoluzione di 2400×1080 da 6,67 pollici, il quale si presenta con refresh rate di 120 Hz, ormai uno standard per la serie. È stato scelto il SoC Qualcomm Snapdragon 695 con ovvio supporto al 5G, il quale può essere utilizzato assieme a 6 o 8 GB di RAM LPDDR4X, con 3 aumentabili grazie all’espansione virtuale della memoria particolarmente utilizzata del colosso cinese.

Per quel che riguarda le fotocamere, troviamo una principale da 108 MP, con un’ultra-wide da 8 MP e una macro da 2 MP, mentre troviamo 16 MP per i selfie, di conseguenza un miglioramento rispetto al Redmi Note 11 Pro. Abbiamo poi a che fare con una batteria grande 5.000mAh che supporta la ricarica rapida a 67 W, seppur non si parli di quella wireless, e può essere caricata totalmente in meno di 1 ora.

Troviamo al momento due versioni disponibili per l’Italia, che arriveranno a partire dalla giornata del 2 marzo. Per quel che riguarda la prima, si parla di 6 GB di RAM + 128 GB per l’archiviazione, la quale si presenterà per 299,99€, con la seconda che offrirà invece per 349,99€ 8 GB di RAM e 256 GB di spazio per l’archiviazione, anche se grazie a po.co e Amazon sarà possibile fruire di sconti speciali per il lancio di 30 euro in entrambi i casi.