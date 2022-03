POCO F4: leak anticipa le specifiche prima dell’annuncio?

L’anno scorso abbiamo visto lo smartphone POCO F3 presentarsi sul mercato come rebranding del Redmi K40, azione in realtà molto usuale in casa Xiaomi, che ha da poco fatto quasi lo stesso con il suo X4 Pro annunciato al Mobile World Congress. Abbiamo parlato del nuovo telefono nell’articolo che trovate a questo link. Mentre non ci sono ancora notizie in merito a un POCO F4 però, e Xiaomi non ha infatti avuto modo di annunciare tutto, un leak ha anticipato le presunte specifiche tecniche del dispositivo che dovrebbe essere confermato nel giro di non troppo tempo, come ripreso da Gizmochina.

Parliamo del leaker Yogesh Brar, il quale ha parlato di come il device dovrebbe presentarsi con un SoC Snapdragon 870 all’interno, con RAM LPDDR5 e archiviazione UFS 3.1, specifiche di gamma media quindi. A quanto pare il device con display AMOLED avrà uno schermo da 6,3 pollici con refresh rate di 120 Hz. Si parla poi di una fotocamera primaria da 50 MP, i una grandangolare da 13 MP e di una telemacro da 5 MP, con invece 32 MP per i selfie.

Non abbiamo molti altri dettagli a riguardo del nuovo gioiellino, che a quanto pare sin dal lancio dovrebbe offrire la MIUI 13 basata su Android 12, oltre che una batteria da 4.500mAh, pronta a supportare la ricarica rapida a 67 W. Le ultime informazioni riguardano delle configurazioni da 6 GB, 8 GB e 12 GB di RAM, con 128 GB o 256 GB di spazio per l’archiviazione fra cui dover scegliere.

Al momento, non abbiamo come detto conferme in merito al dispositivo in questione, e non ci resta infatti che aspettare conferme da parte del brand di Xiaomi in merito a questo nuovo prodotto, che viste le specifiche potrebbe come device a sé stante e non come rebranding di un articolo già uscito.