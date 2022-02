L’Ucraina chiede, Elon Musk interviene tempestivamente: Starlink è attivo, nuovi terminali in arrivo

Nel weekend il ministro della trasformazione digitale dell’Ucraina si è rivolto direttamente ad Elon Musk, che è intervenuto tempestivamente. «Mentre SpaceX cerca di colonizzare Marte, la Russia cerca di occupare l’Ucraina», ha scritto su Twitter il ministro Mykhailo Fedorov. «Mentre i vostri razzi atterrano con successo dallo spazio, i razzi russi attaccano i civili ucraini».

Da qui la richiesta: «vi chiediamo di fornire all’Ucraina Starlink e di appellarvi alla parte sana della Russia». La risposta non si è fatta attendere: «Starlink ora è accessibile dall’Ucraina, presto arriveranno molti altri ricevitori satellitari», ha detto il N.1 di Tesla e SpaceX.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route. — Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022

L’internet satellitare di Starlink, commentano diversi utenti, offre dei vantaggi non indifferenti. Tanto per iniziare, non può essere oggetto di campagne di disruption e sabotaggio ad opera degli hacker affiliati al Cremlino. Non serva intervenire su server statunitensi, con il rischio di portare ad un ulteriore escalation del conflitto.

TRANSLATION – "Ukraine people have access to the fastest satellite internet system ever created. Russia can not disable the Ukrainian internet access fully without cyber attacking foreign data centers." — Jeremy Padawer (@JeremyCom) February 26, 2022

Le ultime da Starlink: