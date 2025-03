UE, corsa contro il tempo per rimpiazzare Starlink e Elon Musk

L’Unione Europea sta considerando il finanziamento di un’alternativa locale al sistema Starlink di Elon Musk, a seguito delle minacce statunitensi di interrompere i servizi satellitari a banda larga in Ucraina. La Commissione Europea ha suggerito nel suo ultimo documento programmatico sulla Difesa che Bruxelles dovrebbe garantire all’Ucraina l’accesso a operatori europei, come Hispasat, Eutelsat e SES, che hanno già dichiarato la loro disponibilità a fornire connettività immediata. Tuttavia, sostituire Starlink si presenta come una sfida complessa, considerando l’ampiezza e l’efficienza del servizio offerto dalla rete di Musk.

Le difficoltà nel creare un’alternativa a Starlink

Starlink, con oltre 40.000 terminali attivi in Ucraina, è diventato essenziale per la connettività delle forze armate e dei civili. La rete di Musk ha permesso comunicazioni sicure, trasmissioni video in tempo reale e persino il controllo di droni sul campo di battaglia. Nessun singolo operatore europeo è attualmente in grado di offrire un servizio altrettanto efficiente e capillare. Le reti satellitari tradizionali operano in orbite diverse, richiedendo tecnologie e terminali differenti, il che complica l’implementazione di un sistema unitario. Inoltre, i principali operatori europei, come SES ed Eutelsat, hanno accumulato debiti significativi nel tentativo di espandere le loro capacità con nuove infrastrutture in orbite a media e bassa quota.

Corsa contro il tempo

L’UE punta sul programma Iris², un progetto da 10 miliardi di euro pensato per fornire comunicazioni sicure entro il 2030. Tuttavia, gli operatori europei devono ancora affrontare sfide tecniche e finanziarie per competere con la rete di Musk, che in soli cinque anni ha lanciato 7.000 satelliti e conquistato milioni di clienti globali. Eutelsat, che ha acquisito OneWeb per rafforzare la propria posizione, sta affrontando ritardi nell’espansione della rete e problemi di finanziamento. SES, invece, ha subito contraccolpi per difficoltà tecniche sui suoi nuovi satelliti O3b mPower.

La competizione con Starlink non è una semplice corsa tecnologica, ma una battaglia per la sovranità digitale dell’Europa. Senza una strategia chiara e investimenti mirati, il Vecchio Continente rischia di rimanere spettatore mentre gli Stati Uniti dominano lo spazio, con Musk a fare da arbitro delle comunicazioni globali.