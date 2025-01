Apple starebbe collaborando con SpaceX e T-Mobile per integrare il supporto ai satelliti Starlink nel software di iPhone, secondo un rapporto di Bloomberg. Questa partnership offrirebbe ad alcuni clienti T-Mobile un’alternativa al servizio di comunicazione satellitare attuale di Apple, Globalstar, che consente di inviare messaggi di emergenza tramite la funzione SOS emergenze in assenza di copertura cellulare.

Un nuovo passo verso la connettività satellitare avanzata

Starlink, la più grande costellazione di satelliti in orbita terrestre bassa, offre connessioni a banda larga in grado di supportare streaming, videochiamate e altro ancora, senza necessità di rete cellulare. Finora, il servizio era disponibile solo per alcuni dispositivi Samsung.

Secondo Bloomberg, l’aggiornamento iOS 18.3, rilasciato lunedì, include il supporto per il servizio. Sebbene l’update abbia introdotto nuove funzionalità di intelligenza artificiale e correzioni di bug, non è stata menzionata ufficialmente la compatibilità con Starlink.

Apple non ha rilasciato commenti ufficiali, ma Elon Musk, CEO di SpaceX, ha confermato indirettamente la collaborazione su X, scrivendo: “Immagini a risoluzione media, musica e podcast audio dovrebbero funzionare con l’attuale generazione di Starlink direct-to-phone. La prossima generazione supporterà anche video a risoluzione media.”

Connettività ovunque per i messaggi

L’integrazione di Starlink segna un importante passo avanti verso una copertura satellitare più estesa, migliorando la connettività di emergenza nelle zone prive di segnale cellulare. Questo sviluppo arriva mentre aziende come SpaceX, Amazon con il suo Project Kuiper e altri fornitori competono per la supremazia nel settore delle telecomunicazioni satellitari.

Per ora, Bloomberg riferisce che il servizio sarà disponibile solo negli Stati Uniti, mentre Globalstar opera già in diversi paesi. A differenza del servizio attuale, che richiede di puntare il dispositivo verso il cielo per stabilire una connessione, Starlink dovrebbe funzionare anche con l’iPhone in tasca, rendendo la comunicazione ancora più agevole.

Apple aveva introdotto per la prima volta la connettività satellitare nel 2022 e, già all’epoca, Musk aveva accennato a una possibile collaborazione, twittando che SpaceX aveva avuto “conversazioni promettenti con Apple sulla connettività Starlink.”

Secondo Bloomberg, T-Mobile ha informato i tester della versione beta con un messaggio: “Ora puoi rimanere connesso e inviare messaggi via satellite praticamente ovunque.”