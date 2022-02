Huawei MatePad Paper: il signore dei tablet e-ink?

Ci sono veramente pochissimi altri prodotti sul mercato come il nuovo MatePad Paper. Parliamo di un enorme – ben 10,3 pollici – tablet e-ink. Ottimo per la lettura, per scarabocchiare e prendere appunti e, almeno sulla carta, per fare molte delle altre cose che fanno i tablet normali.

Il display può riprodurre 256 diverse sfumature di grigi ed offre un’esperienza d’uso a prova di ogni ambiente. Il suo schermo è andato per l’uso in ambienti con poca luce, magari quando si è a letto e si vuole leggere un bel romanzo prima di andare a dormire. Ma lo stesso si può dire per gli ambienti dove di luce ce n’è troppa, come in spiaggia. Lo schermo è infatti a prova di riflesso. Il tablet supporta 32 diversi livelli di retroilluminazione.

Il MatePad Paper ha un rapporto screen-to-body dell’86,3% ed ha un design che si ispira a quello di un libro, con un dorso adatto per garantire un grip solido e comodo.

A questo si aggiunge la perfetta compatibilità con l’Huawei M Pencil. Questo e-ink tablet può essere utilizzato per prendere appunti e scarabocchiare, grazie ad un pennino che offre un’ottima precisione.

Il tablet si può collegare facilmente a PC, tablet e smartphone, in modo da poter trasferire i file da un device all’altro senza complicazioni.

L’unico neo? Il sistema operativo è HarmonyOS e nonostante gli sforzi di Huawei, le app continuano a scarseggiare. Ad esempio manca l’app ufficiale di Amazon Kindle.

Il MatePad Paper viene venduto in bundle con la M-Pencil ad un prezzo di 499€.