Huawei annuncia Sound Joy, un nuovo speaker bluetooth

Huawei ha annunciato in via ufficiale un nuovo speaker bluetooth con molte potenzialità, il quale risulta pronto a fronteggiare la concorrenza.

Nel corso del Mobile World Congress 2022, Huawei ha avuto come piacevole sorpresa un nuovissimo speaker con design completo, il quale risulta portatile e con tecnologia bluetooth. Questo prende il nome di Sound Joy, e risulta il primo device con questo tipo di design della compagnia.

Si tratta di sicuro di un passo in avanti verso un settore non così poi approfondito da parte del colosso, nel quale ha deciso di entrare a gamba tesa grazie a questo nuovo articolo, che si presenta con un’enorme batteria a 8.800mAh pensata per durare davvero tanto tempo, fino a 26 ore fra una ricarica e l’altra, per offrire quindi oltre un giorno di utilizzo, e con un uso normale, anche più di due o tre.

Non manca la certificazione IP67, che garantisce piena difesa dalla polvere e immersione fino a un metro per un totale di 30 minuti. Per il resto, troviamo due versioni, una verde e una nera, seppur in seguito al lancio non è detto che non vedremo ulteriori prodotti di questo tipo da parte della compagnia.

Già adesso il dispositivo risulta acquistabile per 149,90€ sul sito ufficiale della compagnia, con un bonus di 20 euro momentaneo per via del lancio che può essere ottenuto dagli utenti per un breve periodo.