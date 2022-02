Euphoria 2: HBO Max in panne poco prima della trasmissione dell’ultimo episodio

L’ultimo episodio di una serie amata come Euphoria 2 reca con sé un’attesa quasi spasmodica nei fan, ma in questo caso, l’“euforia” è durata ben poco, lasciando il passo allo scontento: pochi minuti prima del lancio su HBO Max della tanto attesa ultima puntata, difatti, la piattaforma ha smesso di funzionare, in particolare nell’area del Nordest degli States.

Il fatto che il sistema sia collassato (con ben 52mila segnalazioni effettive di disservizio nell’arco della prima mezz’ora di down) proprio a cinque minuti dello sblocco del season finale lascia chiaramente pensare che sia stato l’elevato traffico a creare il problema: non sarebbe, del resto, la prima volta, dato che successe qualcosa di analogo anche con il finale di Mare of Easttown, lo scorso anno.

Ad ogni modo, WarnerMedia si è subito messa al lavoro e la problematica è stata risolta nell’arco di una mezz’ora, lasciando gli spettatori alla visione di “All My Life, My Heart Has Yearned for a Thing I Cannot Name”, ovvero l’ultima puntata dello show con Zendaya, recentemente rinnovato per una terza stagione.

