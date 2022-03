Apple lavora a un pieghevole fra MacBook e iPad da 20 pollici?

A quanto pare, il dispositivo pieghevole a cui lavora Apple potrebbe configurarsi come un incrocio fra MacBook e iPad.

Come da poco riportato sulle pagine di 9to5Mac e dall’analista Mark Gurman nella sua newsletter Power On, sembra che il prossimo dispositivo pieghevole di Apple da 20 pollici risulterà abbastanza facile da riconoscere. Stando a quanto anticipato infatti, potrebbe trattarsi di un articolo pensato a metà fra MacBook e iPad, e c’è da dire che, seppur non si tratti ancora di conferme ufficiali, abbiamo a che fare con delle fonti particolarmente autorevoli del settore. Va inoltre sottolineato che a parlare del tutto avevamo anche avuto l’analista Ross Young.

Stando a quest’ultimo, il dispositivo dovrebbe presentarsi dopo il 2025, verosimilmente nel 2026 o 2027. Trovate qui di seguito la dichiarazione del noto insider Mark Gurman in tal senso.

La compagnia potrebbe optare per un pieghevole da 20 pollici attaccato a una tastiera fisica, o avere una parte del display che funziona come virtuale. Mi è stato però detto che Apple ha invece pensato a un ibrido fra MacBook e iPad pieghevole che si presenterebbe come secondo approccio. Questo dovrebbe lasciare la tastiera fisica e il trackpad per una base completamente touch screen.

C’è da dire che anche nel caso in cui le anticipazioni degli insider del settore in merito ai prossimi piani del colosso di Cupertino risultassero azzeccate, avremmo comunque a che fare con un dispositivo lontano diversi anni, il quale verrebbe quindi lanciato in un mercato della tecnologia ben diverso da quello che vediamo oggi.

Non ci resterà che vedere se nel corso dei prossimi mesi la compagnia avrà modo di parlare della questione, svelando questo tipo di dispositivo pieghevole, seppur si parli ancora prima di un ulteriore gioiellino ben diverso. Stando a quel che sappiamo, vedremo il primo iPhone pieghevole solamente nel corso del 2025, come approfondito in questo articolo, il quale aprirebbe le porte alla nuova strada.