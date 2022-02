L’uscita del primo iPhone pieghevole slitta nel 2025, Apple non ha fretta

Apple ordina la ritirata. Il primo iPhone pieghevole si fa sempre più lontano, e ora una nota di Display Supply Chain Consultants fa presagire il peggio: prima del 2025 non se ne parla.

Il segmento dei device foldable sta facendo passi da gigante, non soltanto proponendo soluzioni sempre più in linea con gli smartphone tradizionali – per specifiche e feature -, ma anche grazie a prezzi sempre più aggressivi e alla portata del grande pubblico. Basti guardare alle frequenti offerte sul Galaxy Z Flip 3 di Samsung, che non a caso in Corea del Sud ha scalato le classifiche di vendita superando tutti gli altri smartphone.

Eppure per Apple i tempi non sono ancora maturi. Secondo DSCC l’azienda statunitense avrebbe rimandato al 2025 tutti i suoi piani per il lancio di uno smartphone con schermo pieghevole. Contestualmente, Apple starebbe valutando l’ipotesi di produrre un laptop convertibile dotato di uno schermo pieghevole da ben 20 pollici. L’interesse c’è ancora, sono le tempistiche ad essere state riviste.

Del resto – e il lancio del primo Galaxy Fold ne è la prova – qui si sta giocando con il fuoco, il rischio di presentare un prodotto acerbo o addirittura fallato è elevatissimo. Un brand come Apple – molto semplicemente – non si può permettere passi falsi di alcun tipo.

Ricordiamo che solamente due anni fa gli analisti davano per certo che Apple avrebbe presentato il suo primo iPhone pieghevole nel 2023. A solamente un anno da oggi. Ma nel frattempo molte cose sono cambiate.

Tornando al possibile laptop pieghevole, 9to5mac sottolinea come da tempo Apple sia interessata a presentare una nuova gamma di notebook. In particolare, l’azienda vuole puntare su dimensioni molto più ampie di quelle normalmente offerte dai principali prodotti sul mercato. Così si parla con insistenza di un MacBook da ben 20 (e passa) pollici, con una tastiera ‘full-size’.

Apple pensa ad un notebook versatile, in grado di trasformarsi agilmente in un secondo schermo di alta qualità, da usare per l’intrattenimento o la produttività, grazie ad una risoluzione 4K. Anche in questo caso si parla di una release nel 2025, che potrebbe tuttavia slittare addirittura nel 2026 o nel 2027.