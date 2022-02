Animali Fantastici: I Segreti di Silente, nuovo poster dal terzo film della saga

Il Wizarding World di Harry Potter torna sui grandi schermi di tutto il mondo con Animali Fantastici: I Segreti di Silente, terzo film della saga avente come protagonisti Newt Scamander e Albus Silente, alle prese con le mire di potere di Grindelwald. Ecco, in attesa del nuovo trailer, un inedito poster per il film in uscita il 13 aprile.

Check out the new poster for Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore only in theaters April 15. #SecretsOfDumbledore pic.twitter.com/9ARPXnc4QO — Fantastic Beasts (@FantasticBeasts) February 28, 2022

Questa la sinossi ufficiale del film, che vede protagonisti Eddie Redmayne e Jude Law, e con Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, Callum Turner, Jessica Williams, Katherine Waterston e Mads Mikkelsen.

Ne Animali Fantastici: I Segreti di Silente, Albus Silente sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald si sta attivando per prendere il controllo del Mondo Magico. Impossibilitato a fermarlo da solo, affida al magizoologo Newt Scamander il comando di una intrepida squadra di maghi, streghe e… un coraggioso panettiere babbano incaricati di una pericolosa missione, nella quale incontreranno vecchie e nuove creature magiche e si scontreranno con la crescente legione di seguaci di Grindelwald. Ma con una posta in gioco così alta, quanto a lungo potrà Silente restare ai margini?

