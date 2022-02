Apple VR in arrivo con SoC M1 e schermo MicroLED?

Pare che gli Apple Glass, dispositivi per la realtà aumentata della compagnia verranno presto svelati. Parliamo di prodotti che continuano a essere approfonditi grazie a diversi report nel corso dei mesi, visto che a quanto pare la compagnia avrà modo di investire molto per quel che concerne la produzione di nuovi dispositivi legati alla realtà virtuale. Nello specifico, i nuovi gioiellini dovrebbero avere modo di giungere sugli scaffali già entro la fine dell’anno, con un leak che avrebbe ora anche anticipato le specifiche tecniche dei nuovi prodotti targati Apple.

Il tutto è stato recentemente pubblicato dal media coreano ET News, nonché ripreso sulle pagine di GizChina, ma c’è da dire che non abbiamo a che fare con informazioni ufficiali, e che quindi fino a conferme della compagnia è bene prendere il tutto con cautela. Va comunque sottolineato che anche il noto analista Ming-Chi Kuo ha parlato di come Apple dovrebbe avere modo di rilasciare sul mercato i dispositivi prima che il 2022 sia terminato, come lo stesso vale anche per Mark Gurman di Bloomberg.

Il nuovo report ribadisce che i test dei prodotti sarebbero terminati e che la fase di produzione di massa sarebbe vicina. A quanto pare, i dispositivi si presenteranno sul mercato con uno schermo MicroLED, di sicuro non il meglio che si possa offrire, ma comunque potenzialmente in grado di offrire un’esperienza premium per gli utenti. Abbiamo a che fare con un pannello che consuma meno energia di quelli OLED, e che quindi per un dispositivo a batteria come quello che Apple starebbe producendo sarebbe un bel passo in avanti.

Per quel che riguarda il gioiellino pronto a fornire sufficiente potenza di calcolo ai dispositivi pare che avremo a che fare con un SoC M1 targato Apple, il che è una buona notizia, potenzialmente. Non viene infatti spiegato se si tratterà della versione base, che dopo qualche anno potrebbe non essere al top come performance, o di una delle varianti M1 Pro ed M1 Max recentemente svelate per i MacBook Pro.