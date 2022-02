Shark – Il Primo Squalo 2: Sienna Guillory, Skyler Samuels e Sergio Peris-Mencheta nel cast del film

Sienna Guillory, Skyler Samuels e Sergio Peris-Mencheta sono appena entrati a far parte del cast di Shark - Il Primo Squalo 2.

Arrivano delle novità sul fronte che riguarda la produzione di Shark: Il Primo Squalo 2, il lungometraggio che riporterà Jason Statham a lottare contro un temibile squalo primordiale: sono stati aggiunti al cast i nomi di Sienna Guillory, Skyler Samuels e Sergio Peris-Mencheta. Mentre ritorneranno per il lungometraggio Cliff Curtis, Sophia Cai e Page Kennedy.

Proprio Sergio Peris-Mencheta sarà il villain di Shark: Il Primo Squalo 2, che nella descrizione del The Hollywood Reporter viene indicato come un mercenario. Mentre la Guillory sarà una scienziata, e Skyler Samuels farà il membro della squadra del personaggio di Jason Statham.

Ricordiamo che Sienna Guillory si è già vista nella serie di film dedicati a Resident Evil, Skyler Samuels ha lavorato in The Gifted, e Sergio Peris-Mencheta è comparso in Snowfall.

Il titolo originale del lungometraggio Shark: Il Primo Squalo 2 sarà Meg 2: The Trench. Il titolo fa intuire come, in quest’occasione, i protagonisti dovranno affrontare il nuovo squalo gigante all’interno di una fossa. La regia del film è stata affidata a Ben Wheatley, mentre lo stesso Jason Statham, assieme a Bingbing Li, riprenderanno i rispettivi ruoli occupati nel lungometraggio precedente.

Ad occuparsi della sceneggiatura ci saranno Dean Georgaris, Erich Hoeber e Jon Hoeber, mentre tra i produttori ci saranno Lorenzo di Bonaventura, Belle Avery e Catherine Xujun Ying.