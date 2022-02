Samsung Galaxy S22: il primo aggiornamento è già arrivato

Gli smartphone Samsung Galaxy S22 sono stati da poco rilasciati dalla compagnia, che ha avuto modo di svelare tutti i dettagli in merito ai dispositivi in questione, con un primo aggiornamento che è stato già annunciato in via ufficiale. Parliamo proprio di un update software che la compagnia ha deciso di rilasciare per i nuovi dispositivi per il day one, visto che questi arriveranno proprio nella giornata di domani.

Ovviamente l’obiettivo è quella di riuscire a portare i telefoni nelle case dei consumatori con la quantità di bug minore possibile, seppur si tratti ovviamente di un compito alquanto difficile. Questo primo aggiornamento è stato sviluppato per risolvere un totale di 60 problemi di vulnerabilità.

Al fine di aggiornare il proprio device è sufficiente recarsi nelle impostazioni e nella parte dedicata agli aggiornamenti del software per premere sul pulsante dedicato che dà il via al download dei nuovi contenuti e alla relativa installazione.

Ovviamente, specialmente nelle fasi iniziali di vita dei nuovi gioiellini, risulta sempre consigliato effettuare sempre questo tipo di update, assicurandosi di avere il telefono aggiornato all’ultima versione per evitare problemi inaspettati che la compagnia potrebbe aver scovato solamente in un secondo momento.