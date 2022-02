Babylon 5: la produzione della serie TV reboot slitta al 2023

Nonostante non sia stata inserita nel palinsesto televisivo del 2022, ci sono ancora possibilità di vedere sul piccolo schermo il reboot di Babylon 5, considerando che il nuovo adattamento dovrebbe arrivare su The CW direttamente nel 2023.

A fare questo aggiornamento è stato il creatore della serie, J. Michael Straczynski, che ha scritto un messaggio attraverso il suo Patreon. Secondo le parole di Straczynski il CEO di The CW, Mark Pedowitz, avrebbe deciso di far slittare in avanti la produzione del progetto. Sembra anche che Pedowitz abbia definito il reboot “una buonissima sceneggiatura”.

Straczynski ha dichiarato:

Ieri Babylon 5 il reboot era in sviluppo per la Warner Bros. e per The CW per l’autunno del 2022, oggi è in programmazione per l’autunno 2023. Ecco l’unica differenza.

Per il reboot di Babylon 5 lo stesso Michael Straczynski si occuperà di scrivere il progetto, che ripartirà da zero rispetto alla serie TV degli anni Novanta, e che avrà come protagonista John Sheridan, un ufficiale con una storia misteriosa che si ritrova all’interno della Babylon 5, una stazione orbitante che è un punto d’incontro per esploratori spaziali. John Sheridan si ritroverà al centro di una guerra tra una compagnia di esplorazione ed una civiltà aliena.