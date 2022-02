Xiaomi lavorerebbe a un pieghevole con fotocamera a scomparsa

Si parla da tempo di come le fotocamere a scomparsa potrebbero diventare in futuro uno standard per i telefoni, e sembra che Xiaomi voglia essere una delle prime compagnie a fare dei passi in avanti in tal senso. Si parla nello specifico di un nuovo telefono pieghevole della compagnia, di cui non abbiamo ancora alcun dettaglio al momento, e che potrebbe presentarsi con questo di tecnologia, stando a quanto evidenziato da un’immagine svelata da Shadow_Leak e ripreso da Gizmochina, che potete ammirare in copertina all’articolo.

Abbiamo a che fare con un sensore per i selfie che all’effettivo, in maniera molto interessante, potrebbe avere modo di risolvere tutti i problemi con le fotocamere frontali fino a oggi, le quali si sono sempre presentate con dei compromessi. Dai tanto odiati notch, alle comunque visibili punch-hole, passando per i sensori sotto allo schermo che non forniscono la stessa qualità di quelli standard, potrebbe davvero trattarsi di un toccasana per il mondo degli smartphone.

Stando alle immagini, il nuovo telefono si presenterebbe con un totale di due schermi, con un sistema pieghevole simile a quello visto con i Fold 3 di Samsung, per fare un paragone veloce, seppur ovviamente potrebbe differenziarsi sotto molteplici aspetti. C’è da dire che il tutto vale solamente per il sensore legato ai selfie, dato che non abbiamo a che fare con una tecnologia di questo tipo per quel che riguarda il classico comparto fotocamere frontale, che sembra essere composto da tre classici moduli come avviene per molteplici telefoni.

Non abbiamo al momento ancora chiaro in che modo la fotocamera a comparsa potrebbe funzionare, se ad esempio attraverso un meccanismo a scatto, o con una classica attivazione via software, ma potremo saperne di più se la compagnia ufficializzerà il telefono in futuro, svelando i vari dettagli che lo contraddistinguono.