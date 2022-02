The Blacklist: la serie TV è stata rinnovata per la decima stagione

NBC ha deciso di procedere con il rinnovo di The Blacklist per una decima stagione. La conferma è arrivata anche da James Spader.

NBC ha deciso di rinnovare la serie TV The Blacklist per una decima stagione, ed a confermarlo è stato lo stesso protagonista James Spader, che ha parlato al The Tonight Show. Ricordiamo che il suo ruolo è quello di Red Reddington, un maestro del crimine che collabora con l’FBI.

Il rinnovo permetterà a The Blacklist di raggiungere il duecentesimo episodio durante la stagione televisiva 2022/2023. I risultati di audience su NBC hanno consentito a The Blacklist un rinnovo per la decima stagione, considerando la media di 5 milioni di telespettatori.

La nona stagione della serie ha visto l’addio di Megan Boone, interprete di Elizabeth “Liz” Keen, che ha lasciato la produzione dopo l’ottava stagione. Gli episodi, infatti, sono stati ambientati proprio a due anni dalla morte del personaggio, mostrando il cambiamento nelle vite della task force dell’FBI ed in particolare per Red Reddington.

Ricordiamo che The Blacklist ha fatto il suo esordio sulla rete NBC il 23 settembre 2013, divenendo uno dei telefilm punti di riferimento per la rete. Oltre allo stesso James Spader, gli altri protagonisti dello show sono Diego Klattenhoff, Amir Arison, Hisham Tawfiq, Laura Sohn ed Harry Lennix.

In Italia la serie TV The Blacklist è trasmessa da Fox Crime.