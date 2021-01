The Blacklist: rinnovata la serie TV per la nona stagione

La serie TV The Blacklist è stata rinnovata per la nona stagione da NBC, che ha lanciato da poco l’ottava stagione, in uscita in Italia a febbraio.

The Blacklist si allunga di un’ulteriore stagione, NBC ha deciso di rinnovare la serie TV per la nona stagione. La news arriva dopo che negli Stati Uniti sono già andati in onda i primi tre episodi dell’ottava stagione.

Mentre in Italia l’ottava stagione andrà in onda dal 12 febbraio su Fox Crime in prima serata. I protagonisti della serie sono gli attori: James Spader, Megan Boone, Diego Klattenhoff, Amir Arison, Hisham Tawfiq, Laura Sohn e Harry Lennix.

Questa è la sinossi di Blacklist 8, che arriverà nelle prossime settimane in Italia: