Realme Pad Mini: il tablet Android compatto sarà fatto così

Realme lavora ad un secondo tablet. Una certificazione presentata presso l’NBTC rivela l’arrivo di un nuovo tablet Android compatto: diagonale da 8,7 pollici. Un’ottima notizia per gli appassionati di Realme e una stupenda notizia per chi sperava in un ritorno dei tablet Android dalle dimensioni contenute.

Insomma, una risposta all’iPad Mini, che da anni occupa questo specifico segmento praticamente da solo. È dai tempi dell’NVIDIA Shield che non si vede una proposta credibile sotto i 9 pollici.

A darci qualche informazione sul prossimo tablet di Realme è OnLeaks, sito sempre ben informato sui prodotti tech non ancora annunciati ufficialmente.

Il design riprende abbastanza fedelmente quello del più grande Realme Pad, anche se ci sono alcune differenze. Come la fotocamera da 8MP, racchiusa un un modulo rettangolare. In basso troviamo, poi, il classico logo Realme.

And to end up today's leaks flood, here comes your very first look at the #RealmePadMini through a high-resolution official render as well as its specs sheet! #FutureSquad

On behalf of @Smartprix -> https://t.co/vlid1LZtY2 pic.twitter.com/a2j9zslTNs

— Steve H.McFly (@OnLeaks) February 22, 2022