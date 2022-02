POCO X4 Pro 5G: Amazon Francia si lascia sfuggire tutti i dettagli

In attesa del reveal dello smartphone POCO X4 Pro 5G, un leak di Amazon Francia ha anticipato tutti i dettagli in merito al nuovo dispositivo.

Si continua a parlare da mesi dei Poco X4 Pro, dispositivi pronti a fare un passo in avanti rispetto allo scorso modello. In attesa di quando la compagnia avrà modo di svelare i nuovi device, assieme anche gli M4 Pro, nel corso del MWC del 2022, un leak ha nuovamente anticipato pressoché tutti i dettagli in merito ai device, come anche i vari colori a cui questi verranno proposti. Stiamo parlando di Amazon Francia, che si è fatta sfuggire il tutto come un fulmine a ciel sereno, stando a quanto anticipato da Android Authority.

Parliamo dei colori nero, blu e giallo, come anche di spiacevoli conferme in merito alle specifiche. Arriva infatti un ulteriore conferma del fatto che si tratterà di un rebranding del Redmi Note 11 Pro, visto che offrirà le stesse specifiche.

Si parla infatti di schermo da 120 Hz OLED da 120 Hz da 6,67 pollici, con SoC Snapdragon 695 all’interno, batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida 67 W e un comparto formato da 3 fotocamere (108 MP + 8 MP + 2 MP).

Stando a quanto anticipato da Amazon, in piena linea con il brand POCO, dovrebbe essere lanciato al prezzo di 350€, di sicuro competitivo se si considera le specifiche tecniche anticipate.