Amazon: spendi almeno 50€? Ricevi subito il 15% di sconto. Tutti i dettagli della nuova offerta

Amazon ha lanciato un'offerta esclusiva per i propri membri Prime. Se spendi almeno 50€ ricevi subito uno sconto del 15%. Ecco come funziona.

Amazon ha lanciato un’offerta esclusiva per i propri membri Prime, che permetterà loro di risparmiare il 15% sugli acquisti di articoli delle marche private di Amazon appartenenti alla categoria Elementi Essenziali del Guardaroba. L’offerta, che sarà valida dal 4 aprile 2023 al 3 aprile 2025, rappresenta un’opportunità imperdibile per gli abbonati al servizio di Amazon Prime.

Per usufruire di questa promozione, i membri di Amazon Prime dovranno effettuare un acquisto minimo di 50 € di articoli idonei dalle marche private di Amazon. Gli articoli idonei possono essere visualizzati all’interno della pagina dedicata all’offerta promozionale “Risparmia il 15% su 50 € con Prime”

Grazie a questa promozione, è possibile risparmiare fino a 100€ su un unico acquisto

L’offerta è soggetta alla disponibilità degli articoli idonei e si applica a un’ampia gamma di prodotti appartenenti alla categoria Elementi Essenziali del Guardaroba. Durante il periodo promozionale, i membri di Amazon Prime avranno la possibilità di approfittare di uno sconto automatico del 15% sul totale del carrello al momento del pagamento, fino a un massimo di 100 € di sconto per ordine.

Tuttavia, è importante notare che gli articoli acquistati con questa offerta devono essere destinati a un unico indirizzo di spedizione e devono essere acquistati in un unico ordine. Inoltre, le spese di spedizione e i costi accessori, come ad esempio quelli per la confezione regalo, non contribuiranno al raggiungimento della soglia minima di acquisto.

Gli abbonati a Amazon Prime potranno beneficiare di questa offerta promozionale solo per il primo ordine idoneo effettuato tramite l’opzione Iscriviti e Risparmia. Le successive consegne Iscriviti e Risparmia dello stesso prodotto non saranno coperte dalla promozione. Trovate tutti i termini e le condizioni a questo link. Qui invece trovate i prodotti aderenti alla promozione.