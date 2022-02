Il OnePlus 10 Pro ha fallito clamorosamente un test di resistenza

Il OnePlus 10 Pro non supera il sadico test di JerryRigEverything. Lo smartphone ha ceduto completamente, spezzandosi in due come un grissino.

Un risultato del genere non si vedeva da davvero diverso tempo, con l’eccezione dei primi smartphone pieghevoli usciti dal mercato.

Il OnePlus 10 Pro cede praticamente al primo tentativo di piega, con la scocca posteriore in vetro che va completamente in frantumi. Poi, dopo un tentativo di piega in senso opposto, ci abbandona anche il display, distrutto anche quello.

Le cause del disastro si spiegano facilmente: i componenti del device sono stati allocati in due aree separate. Batteria in basso, scheda madre e fotocamere in alto. L’area del case che separa queste due parti non è semplicemente abbastanza resistente. Così basta una pressione violenta per distruggere lo smartphone.

Il OnePlus 10 Pro al momento è esclusivamente disponibile in Cina. La release internazionale è attesa per la prima metà del 2022, forse già durante il mese di marzo.

Nella giornata di ieri OnePlus ha annunciato l’Extreme Edition del suo OnePlus 10 Pro. La nuova edizione si distingue per un colore esclusivo – un bianco ceramica chiamato Panda White – e uno storage di ben 516GB. Non sappiamo se sarà disponibile per l’acquisto anche in Italia.