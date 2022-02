Xiaomi POCO X4 Pro 5G ed M4 Pro: svelata la data della presentazione al MWC

Nel corso del MWC 2022 avremo modo di scoprire come confermato in via ufficiale nuovi dettagli in merito ai telefoni Xiaomi POCO X4 Pro 5G ed M4 Pro.

Il brand POCO di Xiaomi sta per arricchirsi con gli smartphone POCO X4 Pro 5G ed M4 Pro, come finalmente confermato in via ufficiale. Non parliamo questa volta dell’ennesimo rumor che riguarda infatti i dispositivi in arrivo, ma di un vero e proprio annuncio confermato.

Parliamo infatti di una conferenza che avrà luogo nella giornata del 28 febbraio 2022, esattamente alle 21:00 (ora italiana), e che permetterà ai fan del brand POCO di scoprire maggiori dettagli in merito ai device pronti a essere lanciati nel giro di non troppo tempo.

Purtroppo, mentre per i POCO M4 Pro non ci sono al momento molte informazioni note, tutti i leak hanno quasi confermato il fatto che si tratterà di un semplice rebranding dello smartphone Redmi Note 11 Pro, come approfondito nell’articolo che trovate a questo link.

Staremo a vedere quando finalmente la compagnia avrà delle novità in tal senso, considerando che per il momento non è ancora stata confermata alcuna informazione, e che anzi POCO potrebbe a dirla tutta riuscire a stupire i fan con delle novità inaspettate nel corso del nuovo evento dedicato al mondo mobile, che essendo fissato per la fine del mese è ormai alle porte.