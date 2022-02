POCO X4 Pro potrebbe offrire delle migliorie piuttosto limitate

Non abbiamo ancora alcun dettaglio relativo ai nuovi Xiaomi Poco X4, dispositivi che dovrebbero avere modo di migliorare le potenzialità degli X3 e X3 Pro arrivati sul mercato lo scorso anno. Parliamo di articoli targati Xiaomi che con la loro qualità prezzo puntano a dominare la fascia media, e che ideologicamente somigliano ai Pocophone originali più di quanto non lo faccia la serie M. Tuttavia, sembra che per il nuovo dispositivo potrebbero esserci dei “problemi”, e che questo avrà modo di deludere gli utenti che si aspettano un grosso salto generazionale.

Nello specifico, stando a quanto ripreso sulle pagine di GizChina, lo Xiaomi POCO X4 Pro 5G avrà dei compromessi come i modelli precedenti, ma potrebbe essere un semplice rebranding del Redmi Note 11 Pro 5G.

In tal caso, parleremmo di un dispositivo da 6,67 pollici con schermo AMOLED e refresh rate di 120 Hz, risoluzione Full HD+ e SoC Snapdragon 695 all’interno, con 8 GB di RAM LPDDR4X e fino a 128 GB di memoria UFS 2.1. a chiudere il setup troveremmo una batteria compatibile con ricarica rapida a 67 W, un a fotocamera frontale da 16 MP, con setup sul retro formato da 108 MP + 8 MP + 8 MP.

Certo non si tratterebbe di un pessimo risultato, e considerando il sensore per le impronte digitali posto sul lato come avviene per i POCO X3 il tutto è anche abbastanza probabile, seppur non ci sia ancora alcun tipo di conferma ufficiale da parte della compagnia, che potrebbe smentire il tutto e presentare un nuovo telefono pieno di migliorie in pieno stile POCO.

Staremo a vedere come la situazione si evolverà nel corso dei prossimi mesi, quando finalmente i nuovi gioiellini avranno modo di essere svelati in via ufficiale, con precisazioni per quel che riguarda potenzialità e specifiche tecniche.