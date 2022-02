Realme Narzo 50: confermata la data di lancio

Realme Narzo 50 ha finalmente una data di lancio, come confermato in via ufficiale dalla compagnia si parla del 24 febbraio 2022.

Seppur per il momento non si parli ancora di un lancio ufficiale per il nuovo dispositivo, abbiamo finalmente la conferma del fatto che Realme avrà modo di lanciare il suo smartphone Realme Narzo 50 in India nella giornata del 24 febbraio.

Come potete vedere nella locandina di presentazione in copertina all’articolo, sarà possibile ammirare l’evento per scoprire maggiori dettagli in merito al telefono, che stando a quanto confermato verrà venduto su Amazon India. Tuttavia, c’è da dire che nel corso dei prossimi mesi, come avverrà per un imminente portatile di cui abbiamo parlato qui, si potrebbe parlare anche di lancio in Europa e in Italia, seppur per il momento non ci siano conferme in tal senso.

Stando a quanto anticipato grazie alle fonti ufficiali, troveremo sul retro un modulo formato da tre fotocamere con il LED finale, con una punch-hole invece nella parte frontale e il sensore per le impronte digitali sul lato.

È stato confermato in via ufficiale che troveremo all’interno il SoC MediaTek Helio G96 e che il display sarà da 120 Hz, mentre i leak hanno anticipato che verranno commerciati quattro colori (nero, blu, grigio e verde) e due configurazioni di memoria (4 GB + 64GB e 6 GB + 128 GB).